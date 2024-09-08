ABD'de 'tarihi gösterge' ekonomik durgunluğa işaret etti

ABD'de yüksek faiz ortamı sürdürülürken, ekonominin resesyona girme ihtimali piyasalarda risk iştahını azaltıyor.

Kısa vadeli tahvillerin, uzun vadeli tahvillere göre daha yüksek getiri sunduğu zaman meydana gelen getiri eğrisinin tersine dönmesi, iki yıldan uzun süren bir dönemin ardından sona erdi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık yüzde 3,7'yken iki yıllık getiri yüzde 3,66 oldu. Bu hafta eğrisi birkaç kez getiri pozitif ve negatif bölge arasında gidip geldi.

'Durgunluk habercisi'

CNBC-e'nin aktardığına göre Interactive Brokers'ın kıdemli ekonomisti José Torres, yatırımcıların getiri eğrisinin tersine dönmesine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, durgunlukları tahmin etme konusunda uzun vadeli geçmişe sahip.

Torres, cuma günü bir notta "Uzun bir negatif fark döneminin ardından 2 ve 10 yıllık Hazine vadeleri arasındaki pozitif fark, tarihsel olarak ekonomik durgunlukların habercisi olmuştur" dedi.

1976'dan bu yana her ekonomik durgunluk, getiri eğrisinin tersine dönmesinden önce meydana geldi.

Faiz etkisi olur mu?

Yatırımcılar için en önemli soru, mevcut getiri eğrisi tersine dönüşünün devam edip etmeyeceği veya faiz oranı oynaklığının artıp kısa ve uzun vadeli tahviller arasındaki farkın tekrar negatif bölgeye geri dönüp dönmeyeceği.

Ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin kişi artarak 161 binlik beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum, genel ekonomideki yavaşlamanın devam edeceğine dair endişeleri tetikledi.

Aksini düşünenler de var

Capital Economics'ten ekonomist James Reilly ise tersine dönen getiri eğrisinin tarihsel olarak olduğu gibi bir uyarı işareti olup olmayacağından emin değil. Bunun nedeni, çeşitli risk primi ölçütlerinin, yen carry trade'inin çözülmesiyle bir ay önce borsada keskin bir düşüşe neden olduğu zamandaki gibi bugün alarm vermemesi.

Reilly, "Genel olarak, yatırımcılar tersine dönmenin ardından bir durgunluk gelmeyeceğini düşünüyor gibi görünüyor. Yani bu sefer farklı olacağını düşünüyorlar. Yine de, bu sinyali tamamen göz ardı edemeyiz" dedi.