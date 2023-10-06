ABD'de tarım dışı istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 336 bin arttı. Veriler işsizliğin yüzde 3,8 seviyesinde kaldığını gösterdi.Enflasyon görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerin sınırlı da olsa altında bir tablo ortaya çıktı.

Buna göre Eylül'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Buradaki beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Aylık olarak ise ortalama saatlik kazançlarda artış yüzde 4,2 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 olarak belirlenmişti.

İş gücü talebi birçok sektörde yavaşladı

Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen veriler karışık bir istihdam piyasası görünümüne işaret etmişti. ADP verilerine göre ABD’de şirketler Eylül ayında 2021 başından bu yana en düşük seviyede yeni istihdam yarattı. Ağustos ayında 180 bin artış kaydeden özel sektör istihdamı geçen ay yalnızca 89 binlik artış yaşadı. Veriler işgücü talebinin birçok sektörde yavaşladığını gösterdi.

ABD’de açıklanan ISM hizmet endeksi de Eylül ayında 53,6 ile bu yılın en düşük seviyesine indi ve Fed’e dair endişelerin azalmasını destekledi.