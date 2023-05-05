ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.ABD'de işsizlik oranı böylece 1969'dan beri en düşük düzeye geriledi. Enflasyon için önemli bir gösterge olan ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ücretler yüzde 4,2 artış beklentisinin üzerinde yüzde 4,4 arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken veri odaklı karar alacaklarını yinelemişti.