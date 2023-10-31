ABD'de tüketici güveni ekimde düştü

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla 1,7 puan azalışla 102,6'ya indi.

Beklenenden az düşüş kaydeden tüketici güveninin bu dönemde 100 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, eylül ayında 104,3 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ekimde 3,1 puan azalarak 143,1'e geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,8 azalışla 75,6'ya indi.

Söz konusu endeks, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde art arda üç aydır düşüş yaşandığını belirtti.

Tüketicilerin genel olarak artan fiyatlardan, özellikle de gıda ve benzin fiyatlarından endişe duymaya devam ettiğini kaydeden Peterson, ayrıca siyasi durum ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili endişelerin olduğunu ve Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gerilimin savaş ya da çatışmalara ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.