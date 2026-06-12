ABD'de tüketici güveni haziranda toparlanma gösterdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin haziran ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 4,1 puan artarak 48,9 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 46,1 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi mayısta 44,8 ile tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 2,6 puan artışla 48,4'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,2 puan artarak 49,3'e yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya gerilese de yüksek kalmaya devam etti.

Mevcut seviye, İran savaşının başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kaldı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e indi. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ile yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninde bu ay görülen artışta, ay başında benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün sağladığı kısmi rahatlamanın etkili olduğunu belirtti.

Buna karşın ekonomiye ilişkin görüşlerin hala görece olumsuz olduğunu aktaran Hsu, "Enflasyondaki son dönemdeki yükselişin yükünü hissediyorlar ve özellikle kısa vadede yüksek enflasyonun kalıcı olabileceğinden endişe ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.