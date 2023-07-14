ABD'de tüketici güveni son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıkarken, Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, temmuzda geçen aya kıyasla 8,2 puan artarak 72,6'ya yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 65,5 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, haziranda 66,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık 8,5 puan artışla 77,5'e yükseldi.

Tüketici beklentileri endeksi 7,9 puan yükseldi

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,9 puan yükselerek 69,4 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güven endeksinin Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığına dikkati çekti.

Endeksin tüm bileşenlerinin önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Hsu, endeksteki yükselişin, büyük ölçüde enflasyonda devam eden yavaşlamanın yanı sıra iş gücü piyasalarındaki istikrara bağlanabileceğini ifade etti.

Hsu, haziranda yüzde 3,3 olan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda 3,4'e çıktığını belirterek, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 3,1 olduğunu kaydetti.