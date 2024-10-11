ABD'de tüketicilerin ekonomiye güveni beklentinin altında

ABD'de Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla 1,2 puan azalışla 68,9'a indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70,9 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici güven endeksi, eylülde 70,1 olarak hesaplanmıştı.

Daha fazla enflasyon bekliyorlar

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 0,6 puan azalarak 62,7'ye düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,5 puan azalışla 72,9'a indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise ekimde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e indi.

Geçen yıla göre güçlü

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin iki aylık artışın ardından ekim ayında düştüğünü belirtti.

Tüketici güveninin şu anda bir yıl öncesine göre yüzde 8 daha güçlü olduğunu aktaran Hsu, söz konusu seviyenin Haziran 2022'deki dipten yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğunu aktardı.

Hsu, enflasyon beklentilerinin o zamandan bu yana önemli ölçüde azalsa da tüketicilerin yüksek fiyatlar karşısında hayal kırıklıklarını dile getirmeye devam ettiğini ifade etti.