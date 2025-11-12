ABD'de uçuş kaosu büyüyor: İptaller yüzde 6'ya çıktı!
ABD'de hükümetin geçici bütçeyle yeniden açılmasına rağmen uçuş iptalleri yüzde 6'ya yükseldi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Şükran Günü öncesinde hava trafiğinde daha fazla gecikme ve iptal yaşanabileceği uyarısında bulundu. Duffy, 'Hükümet yeniden açılsa bile trafik kontrolörleri hemen işe dönemeyecek' dedi. FAA'nın uçuş kapasitesini kademeli olarak düşürme kararı sonrası yüzlerce uçuş iptal edilirken, hava yolu şirketleri sorumluluk için hükümet ve Kongre’yi işaret ediyor.
ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamasına rağmen, ülke genelinde uçuş iptalleri yüzde 6'ya yükseldi.
Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü haftası öncesinde gecikme ve iptallerin artabileceği uyarısında bulundu.
hava trafik kontrolörlerine 'göreve dönün' çağrısı
Duffy, "Hükümet yeniden açılsa bile trafik kontrolörlerinin hemen işe dönemeyeceğini ve aksaklıkların bir süre daha süreceğini" söyledi. Şükran Günü dönemindeki yoğunluğa dikkat çeken Bakan, hava trafik kontrolörlerine "göreve dönmeleri" çağrısında bulundu.
Yüzde 10 seviyesine ulaşacak
Ulaştırma Bakanı, hükümetin 5 Kasım'da kapanmasının ardından hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 azaltılacağını açıklamıştı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise yayımladığı kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren kademeli olarak azaltılacağını ve 14 Kasım itibarıyla yüzde 10 seviyesine ulaşacağını bildirmişti.
ABD'li hava yolu şirketleri, FAA'nın talimatı doğrultusunda yüzlerce uçuşu iptal ederken, hükümetin kapanması nedeniyle aktif hava trafik kontrolörlerinin azalması krizin temel nedeni olarak gösteriliyor. Şirketler, artan iptallerin sorumluluğu konusunda hükümet ile Kongre'yi suçluyor.