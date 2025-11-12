ABD'de uçuş kaosu büyüyor: İptaller yüzde 6'ya çıktı!

ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamasına rağmen, ülke genelinde uçuş iptalleri yüzde 6'ya yükseldi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü haftası öncesinde gecikme ve iptallerin artabileceği uyarısında bulundu.

hava trafik kontrolörlerine 'göreve dönün' çağrısı

Duffy, "Hükümet yeniden açılsa bile trafik kontrolörlerinin hemen işe dönemeyeceğini ve aksaklıkların bir süre daha süreceğini" söyledi. Şükran Günü dönemindeki yoğunluğa dikkat çeken Bakan, hava trafik kontrolörlerine "göreve dönmeleri" çağrısında bulundu.

Yüzde 10 seviyesine ulaşacak

Ulaştırma Bakanı, hükümetin 5 Kasım'da kapanmasının ardından hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 azaltılacağını açıklamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise yayımladığı kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren kademeli olarak azaltılacağını ve 14 Kasım itibarıyla yüzde 10 seviyesine ulaşacağını bildirmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, FAA'nın talimatı doğrultusunda yüzlerce uçuşu iptal ederken, hükümetin kapanması nedeniyle aktif hava trafik kontrolörlerinin azalması krizin temel nedeni olarak gösteriliyor. Şirketler, artan iptallerin sorumluluğu konusunda hükümet ile Kongre'yi suçluyor.