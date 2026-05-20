ABD'de yapay zeka krizi: Protestolar şiddetlendi 156 milyar dolarlık yatırım gecikti

ABD'de milyarlarca dolarlık veri merkezleri, artan enerji tüketimi ve yapay zekaya yönelik endişeler nedeniyle ciddi tepkiyle karşı karşıya. Yüksek elektrik tüketimi, iş kaybı korkusu ve çocukların gelişimi üzerindeki etkiler tartışmayı büyütürken, ülke çapında protestolar başladı. Bazı bölgelerde eylemler şiddet olaylarına dönüşürken tepkiler 156 milyar dolarlık veri merkezi projelerini geciktirecek boyuta ulaştı.

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre anketler, yapay zekaya yönelik kaygıların son dönemde belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Enerji tüketiminin yanı sıra çalışanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden alabileceğinden korkarken ebeveynler de teknolojinin hem eğitim sistemini hem de çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Tepkiler şiddet olaylarına dönüştü

Yapay zekaya yönelik öfke giderek büyürken yapay zeka devi OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman’ın evine geçen ay molotof kokteyli atıldı. Amerikan medyasına göre saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki kişinin üzerinden yapay zeka karşıtı manifesto çıktı.

Bundan birkaç gün sonra da Indianapolis'de Demokrat belediye meclisi üyesi Ron Gibson’un evine ateş açıldı. Kapısına 'veri merkezi istemiyoruz' yazılı not bırakılan Gibson’ın, şehirde veri merkezi kurulmasına onay veren isimlerden biri olduğu belirtildi.

Tepkiler 156 milyar dolarlık projeleri etkiledi

WSJ’nin paylaştığı verilere göre protestolar nedeniyle toplam değeri 156 milyar doları bulan 48 veri merkezi projesi gecikti ya da engellendi. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde tepkiler nedeniyle 20 projenin daha iptal edildiği ifade ediliyor.

Son anketler tepkilerin çok hızlı şiddetlendiğini gösterirken, Demokratların yaklaşık yüzde 30’u ABD’nin yapay zeka inovasyonunu hızlandırması gerektiğini savundu. Cumhuriyetçilerde bu oran yaklaşık iki katına çıktı..

Artan tepkiler karşısında teknoloji şirketleri ve yapay zeka sektörü, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kamuoyu desteği için yüz milyonlarca dolarlık kampanyalar yürütüyor.