ABD'deki Filistin eylemlerinin bilançosu: 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenciye gözaltı

ABD genelinde üniversitelerde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABD basını, Filistin’e destek gösterilerinde bugüne kadar 50 profesör ile 2 bin 400’den fazla öğrenci gözaltına alındığını aktararak, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkını desteklemek istediklerini söyleyen bazı profesörlerin şiddet kullanılarak gözaltına alındığını ve yaralandığını ifade etti.

ABD'deki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz ay başlayan Filistin’e destek gösterileri kısa sürede ülke genelindeki ardından Avrupa’daki üniversitelere yayılmıştı.