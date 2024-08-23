ABD'deki 'kararsız demokrat delegelerden' Gazze'de ateşkes talebi

Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bu akşam sona erecek Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçisi liderlerin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini topladı. Demokrat Parti Kongresi'ndeki 'kararsız' delegeler, Filistinlilerin söz sahibi olamamasına ve adayları Kamala Harris'ten beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Delegelerden Michael Berg, 'seçilmiş delegeler' olduklarını hatırlatarak, Demokrat Partinin Başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan politika izlemesinin gerektiğini vurguladı. Durumun ciddiyetine dikkati çeken Berg, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırımla suçlandığını anımsatarak, "Raporları gördüyseniz belgelenmiş korkunç işkencelere, çocukların kasıtlı öldürülmesine, evlerin, camilerin, hastanelerin, su tesislerinin, okulların, tüm üniversitelerin, her yerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına, hayatın yaşanmaz hale getirilmesine karıştılar. Bu iş bitmeli" dedi.

Berg, Harris'in kazanmasını istediklerine işaret ederek, "Anketler, ateşkesi gösteriyor. Demokratların yüzde 87'si ateşkes istiyor. Yüzde 60'ından fazlası silah ambargosunu destekliyor... Biz demokratız. Partiye, Trump'ı yenmemiz ve uzun süredir acı çeken Filistin halkının insan haklarını ve yaşam onurunu korumamız için bir değişiklik yapmalarının gerektiğini bildiriyoruz" diye konuştu.

Silah gönderilmeye devam edildiği sürece ateşkes sağlanamaz

'Kararsız' delegelerden Adrita Rahman da Biden ve Harris'ten 'kararsız' delegeler hareketi olarak temel taleplerinin kalıcı ateşkes ve silah ambargosu olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Harris'in kalıcı ateşkes dahil taleplerini karşılayabileceğini umduğunu belirten Rahman, "Ancak silah göndermeye devam ettiğin sürece ateşkes sağlayamazsın. Bu nedenle silah ambargosu istiyoruz. Artık saldırı silahlarının İsrail'e verilmesini istemiyoruz ki çocukların ölümünü durdurabilelim. Bu, bizim isteğimiz ve çok basit bir talep, insani bir istek. Sadece bizim insani değerlerimizle uyuşmuyor, Demokrat Partinin değerleriyle de uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Rahman, Demokrat Partinin kazanması için üzgün ve kızgın seçmenlere de ihtiyaç duyduklarını belirterek, Harris'in şu anki yönetimden farklı bir politika izlemesi durumunda o seçmenlerin onun için oy verebileceğini ve böylece kazanabileceğini sözlerine ekledi.