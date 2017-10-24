ABD'den Arakan tedbiri

24 Ekim 2017

ABD tarafından Myanmar ordusunda görevli ve daha önce görev yapmış üst düzey askerlere yönelik ilave önlemler alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Arakan'da yaşanan gelişmelerden ABD'nin derin kaygı duyduğunu, bu olaylardan kişi veya kurumların sorumlu tutulacağını söyledi.

25 Ağustos'tan itibaren Burma ordusu liderlerine ABD'ye girmelerine izin verip vermeme düşüncesini durdurduklarını ifade eden Nauert, buna ek olarak ise bu kişilere ekonomik önlemler alma seçeneklerini değerlendirdiklerini aktardı.

Nauert, Arakan'da operasyona katılmış Myanmarlı askerlerin hiçbirinin ABD destek programlarından yararlandırılmayacağını belirtti.

Myanmar hükümetine de seslenen Nauert, ülkedeki ilgili bölgelerin Birleşmiş Milletler delil bulma misyonu, uluslararası yardım organizasyonları ve basına bir an önce açılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Nauert, ilgili kişilere ekonomik yaptırım uygulanması için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA