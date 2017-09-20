ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım

20 Eylül 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar yönetimi, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan halkına 32 milyon dolarlık insani yardımda bulunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, şiddet olaylarından dolayı evlerini terk ederek Myanmar içinde farklı bölgelere ve Bangladeş'e kaçan Arakan halkına ve bu insanları ağırlayan Bangladeş'teki topluluklara insani yardımın aciliyetini vurgulamak için 32 milyon dolarlık yardımda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu rakamla ABD'nin 2017 yılında Myanmar içindeki evlerini bırakmak zorunda kalanlara ve Myanmarlı mültecilere yaptığı toplam yardımın 95 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Arakan halkına insani yardımda bulunan ABD, Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar hükümetini ise henüz kınamadı.

Kaynak: AA