ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Dünya
  • ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım

ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım

ABD Arakan halkına 32 milyon dolarlık yardım göndereceğini açıkladı.

ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar yönetimi, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan halkına 32 milyon dolarlık insani yardımda bulunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, şiddet olaylarından dolayı evlerini terk ederek Myanmar içinde farklı bölgelere ve Bangladeş'e kaçan Arakan halkına ve bu insanları ağırlayan Bangladeş'teki topluluklara insani yardımın aciliyetini vurgulamak için 32 milyon dolarlık yardımda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu rakamla ABD'nin 2017 yılında Myanmar içindeki evlerini bırakmak zorunda kalanlara ve Myanmarlı mültecilere yaptığı toplam yardımın 95 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Arakan halkına insani yardımda bulunan ABD, Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar hükümetini ise henüz kınamadı.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.