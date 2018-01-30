ABD'den Avrupalı üç bankaya 'manipülasyon' cezası

30 Ocak 2018

ABD'de sermaye piyasası düzenleyici kurumu Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Avrupalı üç bankaya 46 milyon dolardan fazla ceza kesti.

Financial Times'ın haberine göre CFTC; UBS, Deutsche Bank ve HSBC'ye yanıltma ve manipülasyon nedeniyle ceza verdi.

Deutsche Bank'ın 30 milyon dolar, UBS'nin 15 milyon dolar, HSBC'nin ise 1,6 milyon dolar ceza ödeyeceği belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı da, üç bankadan sekiz kişiye de ceza verilmesine hükmetti.

UBS, Deutsche Bank ve HSBC ile bu bankalardan bazı eski traderların, vadeli işlemlerde gerçek alım-satım amacı taşımayan emir girişi olan "spoofing" yapmakla suçlandığı bildirildi.