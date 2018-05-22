ABD'den Çin menşeli çelik ürünlerine ağır vergi
ABD, Vietnam yoluyla ithal edilen Çin menşeli çelik ürünlerine ağır vergiler getirdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam'dan ithal edilen Çin menşeli çelik ürünlerine ağır ithalat vergisi getirdi. Bakanlık, ürünlerin ABD anti-damping ve anti-sübvansiyon düzenini ihlal ettiğine dair bulgular olduğunu belirtti.
ABD gümrük idaresi, Çin kökenli alt ürünleri kullanan Vietnam soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yüzde 199,76 anti damping vergisi ve yüzde 256,44 ek gümrük vergisi uygulayacak.
Vietnam'dan alınan paslanmaya dayanıklı çelik de yüzde 199,43 anti damping ve yüzde 39,06 anti-sübvansiyon vergisi ile karşı karşıya kalacak.
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