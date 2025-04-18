ABD’den Çinli gemi şirketlerine ek ücret planı! Ticaret gerilimi derinleşebilir

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin merkezli gemi sahipleri ile Çin yapımı gemileri işleten şirketlerden belirli ölçütlere göre ek ücret alınmasını öngören yeni düzenleme planını kamuoyuna açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu adım, Çin’in gemi inşa, deniz taşımacılığı ve lojistik sektörlerindeki etkisini sınırlamaya yönelik yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından gündeme geldi. USTR, bu süreçte kamuoyunun da görüşlerine başvurulduğunu belirtti.

Plan iki aşamalı olacak

Plana göre, uygulama iki aşamalı olarak hayata geçirilecek. İlk aşamada, 180 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Bu sürenin sonunda ise, Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecileri ABD limanlarına yaptıkları her sefer için net tonaj ya da konteyner sayısına bağlı olarak ücretlendirmeye tabi tutulacak. Söz konusu ücretlerin kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

22 yıl süre boyunca kademeli artırılacak

İkinci aşamada ise, ABD yapımı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla, LNG’nin yabancı gemilerle taşınmasına yönelik sınırlamalar getirilecek. Bu kısıtlamaların 22 yıl süresince kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Ayrıca liman ekipmanlarına yönelik yeni gümrük tarifeleri oluşturulması da gündeme alındı. Bu konuda da kamuoyunun görüşüne başvurulacağı belirtildi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi

​Son günlerde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi, karşılıklı gümrük vergisi artışlarıyla yeniden alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu karara karşılık olarak Çin, ABD'den ithal edilen mallara aynı oranda ek vergi uygulayacağını açıkladı. ​

Trump, Çin'in misilleme kararını geri çekmemesi durumunda ek olarak yüzde 50 daha gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Bunun üzerine Çin, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84'e yükselttiğini duyurdu.

ABD ise Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkaracağını ilan etti. Bu karşılıklı adımlar, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da kızıştırdı ve küresel piyasalarda endişelere yol açtı.​