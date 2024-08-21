ABD'den Danimarka'ya 121 milyon dolarlık top mermisi satışı

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından komu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Satış, hassas kabiliyet ekipmanı sağlayıp, vuruş kabiliyetini artırarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini geliştirecektir" ifadesi kullanıldı.

Excalibur, 1 metre boyunda, 48 kilogram ağırlığında ve içeriğinde plastik bağlı patlayıcı taşıyor.