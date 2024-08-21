ABD'den Danimarka'ya 121 milyon dolarlık top mermisi satışı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Danimarka'ya GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin satışını onayladığını açıkladı. Satışa dair bilgi veren yetkililer, 155 milimetrelik M982 Excalibur güdümlü top mermisi satışının toplam değerinin 121 milyon doları bulabileceğini belirtti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından komu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Satış, hassas kabiliyet ekipmanı sağlayıp, vuruş kabiliyetini artırarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini geliştirecektir" ifadesi kullanıldı.
Excalibur, 1 metre boyunda, 48 kilogram ağırlığında ve içeriğinde plastik bağlı patlayıcı taşıyor.