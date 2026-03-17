ABD'den diplomatlara gizli 'İran'a karşı acil önlem' talimatı

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren savaş üçüncü haftasında da devam ederken, taraflar ateşkes ihtimalinin yakın görünmediğini dile getiriyor. ABD Hürmüz Boğazı'nın açılması için koalisyon kurarken, bazı ülkeler koalisyona katılmayacağını açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine, "İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine ilişkin artan endişe" başlıklı gizli bir talimat gönderdi. Yazışmada, ABD'li diplomatlardan, söz konusu mesajı görev yaptıkları ülkelerdeki en üst düzey yetkililere 20 Mart'a kadar iletmeleri istendi.

"Artan saldırı riskine" karşı kolektif hareket

İran ve İran yanlısı grupların saldırı kapasitesini azaltmaya yönelik adımların acilen hayata geçirilmesi istenen yazışmada, "artan saldırı riskine" karşı kolektif hareketin önemine işaret edildi. Yazışmada, "İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca IRGC ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak tanımayan ülkelerde görev yapan diplomatlara, hükümetleri bu yönde "hızlı adım atmaya" teşvik etmeleri çağrısı yapılarak, bu tür bir adımın İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve küresel güvenliği tehdit eden faaliyetlerin sınırlandırılmasına katkı sağlayacağı savunuldu.