ABD'den Gazze ve Batı Şeria'ya nakit yardımı

Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ortaklaşa "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahale" konulu uluslararası konferans devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 404 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkına insani yardımda bulunan en büyük ülke olarak, içinde bulunulan vahim insani koşullar göz önüne alındığında daha fazla yardıma acil ihtiyaç olduğunun farkındayız ve tüm bağışçıları Gazze ve bölgedeki Filistinliler için hayat kurtarıcı operasyonları desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

Bakanlık, söz konusu yardım ile Filistinlilere, gıda, içme suyu, sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve psikososyal destek dahil olmak üzere temel ihtiyaçların sağlanacağını aktardı.

ABD, açıkladığı son yardım ile Filistinlilere yaptığı toplam yardım miktarını 674 milyon dolara çıkarmış oldu.