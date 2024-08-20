ABD’den Güney Kore’ye 3.5 milyar dolarlık askeri ekipman

ABD ve Güney Kore’den karşılıklı savunma iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Güney Kore'ye Apache saldırı helikopterlerini de içeren 3.5 milyar dolarlık askeri ekipman satışı yapılmasına onay verdiği bildirildi.

Seul’un daha önce 36 adet AH-64E Apache saldırı helikopteri, 76 adet T700-GE-701D helikopter motoru, 456 adet AGM-114R2 hellfire füzesi, 152 adet AGM-179A havadan karaya füze ve 40 adet AAR-57 ortak füze uyarı sistemi satın almak için talepte bulunduğu hatırlatılan açıklamada, “Söz konusu potansiyel satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için gerekli bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kararın Güney Kore’nin caydırıcılığını güçlendireceği vurgulanan açıklamada, “Söz konusu potansiyel satış, düşmanları caydırabilecek ve bölgesel operasyonlara katılabilecek önemli bir güç sağlayarak Güney Kore'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşılık verme kabiliyetini artıracaktır” denildi.