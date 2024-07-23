ABD'den Haiti'ye 60 milyon dolarlık hibe
ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Haiti'de bir basın toplantısı düzenledi. Greenfield, ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Haiti halkına insani yardım ve destek için Haiti'ye 60 milyon dolar hibe edeceğini belirtti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Haiti'nin Port-au-Prince kentindeki Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Greenfield, ABD'nin USAID aracılığıyla, çete şiddeti ve siyasi istikrarsızlık karşısında Haiti halkına insani yardım ve destek için Haiti'ye 60 milyon dolar hibe edeceğini belirtti.
Basın toplantısında, ABD'nin Haiti Büyükelçisi Dennis Hankins ve Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Brian Nichols da hazır bulundu.