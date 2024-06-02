ABD'den Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı

Beyaz Saray'dan son ateşkes taslağı önerisi için yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden müzakerelerde arabulucu olarak ABD, Mısır ve Katar, hem Hamas'a hem de İsrail'e, Başkan (Joe) Biden'ın 31 Mayıs'ta ana hatlarını çizdiği ilkeleri içeren anlaşmayı sonuçlandırmaları yönünde ortak çağrıda bulunuyor." denildi.

Ateşkes taslağındaki ilkelerin, tüm tarafların çıkarı gözetilerek taleplerini bir araya getirdiği, bunun uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve rehinelerle ailelerine acil yardım sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, kalıcı ateşkes ve krizin sonlandırılması için bir yol haritası sunuyor." ifadesi paylaşıldı.

Biden yeni bir öneride bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.