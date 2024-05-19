ABD'den İran Cumhurbaşkanı Reisi açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan uçağın Doğu Azarbeycan eyaletinde kaza yaptığını duyurdu.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili halen ümitvar olduklarını ifade ederken, "Kaza bölgesinden gelen bilgiler kaygı verici" ifadesini kullandı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, arama-kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Bakan Vahidi, bölgedeki hava koşullarının kötü olduğunu açıkladı. Sosyal medyada yayınlanan görütülerde bölgede yoğun sis ve yağış olduğu görülüyor.

İran'da büyük üzüntü yaratan kaza haberine ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, kazaya ilişkin haberlerin "yakından takip edildiğini" bildirdi.