ABD'den İran petrolünü nakleden 4 şirkete yaptırım
İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kuruluşların 6 gemisinin de 'engellenen mülk' olarak tanımlandığını belirtti. Hazine Bakanlığı ise Husilere destek vermelerinden dolayı 12 kişi ve kuruluşun yaptırıma tabi tutulacağını belirtti.
ABD, farklı şirketlere değişik gerekçelerle yaptırım kararları almaya devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle Brecalin Hong Kong Co Ltd (Brecalin), Shiny Sails Shipping Ltd (Shiny Sails), Galaxy Management Nv (Galaxy Management), Atlantic Navigation Opc Pvt adlı şirketlere yönelik yaptırım kararı alındığını, bunlara ait 6 geminin de 'engellenen mülk' olarak tanımlandığını açıkladı.
Ülkenin Hazine Bakanlığı ise "Husiler yararına kaçakçılık ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı İran petrolünün sevkiyatını destekleyen rolleri" gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulayacağı kaydedildi.