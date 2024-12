ABD'den İran petrolünü nakleden 4 şirkete yaptırım

Takip Et

ABD, farklı şirketlere değişik gerekçelerle yaptırım kararları almaya devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle Brecalin Hong Kong Co Ltd (Brecalin), Shiny Sails Shipping Ltd (Shiny Sails), Galaxy Management Nv (Galaxy Management), Atlantic Navigation Opc Pvt adlı şirketlere yönelik yaptırım kararı alındığını, bunlara ait 6 geminin de 'engellenen mülk' olarak tanımlandığını açıkladı.

Ülkenin Hazine Bakanlığı ise "Husiler yararına kaçakçılık ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı İran petrolünün sevkiyatını destekleyen rolleri" gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulayacağı kaydedildi.