ABD'den İran'a 6 milyar dolarlık transfer izni

ABD İran ile gerçekleştirilecek esir takası kapsamında İran'a ait 6 milyar dolar büyüklüğünde fonların ABD yaptırımlarından muaf tutularak Güney Kore'den Katar'a aktarılmasına izin verdi. 10 Ağustos'ta kamuya açıklanan anlaşma çerçevesinde fonların aktarımı ve ABD'de tutuklu olan 5 İran vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran'da tutuklu olan 5 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verilecek.

Belgeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptırım muafiyetinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. Kongre komitelerine gönderilen belge ile hükümet beş ABD vatandaşının özgürlüğünü güvence altına alan anlaşma kapsamında ABD'de tutuklu bulunan beş İranlıyı serbest bırakacağını ilk kez resmi olarak bildirmiş oldu.