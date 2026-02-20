ABD'den, İran'la 'anlaşma' için kademeli saldırı planı

ABD-İran gerilimi devam ederken WSJ, Pentagon'un Orta Doğu'ya Irak savaşından bu yana en büyük deniz ve hava gücü sevkiyatını yaptığını duyurmuştu. WSJ'nin yeni iddiasına göre, ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlamak için saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Operasyonlar aşama aşama ilerleyecek

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi. İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Tahran'ın bu ilk saldırının ardından Washington'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti.

ABD'li yetkililer ise son dönemdeki görüşmelerin büyük ölçekli saldırı planlarına daha çok odaklandığını ancak nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirterek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." demişti.