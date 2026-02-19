Walmart beklentileri aştı! E-ticaret atağı zirveye taşıdı

Dünya perakende lideri Walmart, hem finansal verileriyle hem de borsa performansıyla devler ligindeki yerini sağlamlaştırıyor. Teknoloji odaklı bir dönüşüm içerisine giren şirket, açıkladığı son çeyrek rakamlarıyla piyasa beklentilerini aşmayı başardı.

Beklentilerin üzerinde performans

Walmart'ın açıkladığı son raporlara göre, dördüncü çeyrek satışları yaklaşık yüzde 6'lık bir ivmeyle 190,66 milyar dolara ulaştı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı 74 cent olarak gerçekleşirken, analistlerin 73 centlik öngörüsünü geride bıraktı.

Ancak şirket, yeni mali yıla dair kar tahminlerinde temkinli bir duruş sergiledi. Walmart, net satışlarda yüzde 3,5 ile 4,5 arasında bir artış; hisse başına düzeltilmiş karda ise 2,75-2,85 dolar aralığında bir sonuç beklediğini duyurdu. Bu tahminlerin, piyasadaki 2,96 dolarlık beklentinin bir miktar altında kaldı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) John David Rainey, hızlı teslimat hizmetlerinin özellikle yüksek gelir grubundaki müşteriler arasında pazar payını artırdığını ifade etti. Rainey, gıda enflasyonunun çeyrekte yüzde 1'in biraz üzerinde gerçekleştiğini ve Trump yönetiminin uyguladığı tarifelerin etkisinin büyük ölçüde karşılandığını belirtti.

ABD'de karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 4,6 artarken, Sam's Club'da bu oran yüzde 4 oldu. E-ticaret tarafında ise ABD satışları yüzde 27, küresel satışlar yüzde 24 yükseldi. Walmart'ın ABD gelirlerinin yüzde 23'ü dijital kanallardan elde edilirken, bu oran şirket açısından rekor seviyeye işaret etti.

'Trilyon dolarlık' perakende devi

Walmart, sadece bir market zinciri olmaktan çıkarak; reklam, yapay zeka ve e-ticaret odaklı bir teknoloji şirketine dönüşmesinin ödülünü borsada alıyor. Son 10 yılda hisseleri yüzde 600'ün üzerinde değer kazanan şirket, yalnızca geleneksel bir perakendeci olmanın ötesine geçerek e-ticaret, reklam ve yapay zekâ destekli teknolojilere yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.

1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet ve Meta gibi şirketlerin yer aldığı gruba katılan Walmart'ın hisseleri son bir yılda yüzde 28 yükseldi. 2026 yılı başından bu yana ise artış yüzde 20'nin üzerine çıktı.