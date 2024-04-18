ABD’den İranlı 16 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım

ABD, 13 Nisan’da İsrail’e düzenlediği saldırının ardından İran’a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İHA üretimine destek sağlayan 16 kişi ve 2 kuruluşun yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

İHA'da yer alan habere göre, açıklamada yaptırım listesinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün İHA üretim kolu Kimia Part Sivan Company (KIPAS) ile İran'ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Khuzestan Steel Company'nin de yer aldığı belirtildi.

İngiltere de İran’a yaptırım uyguladı

Eş zamanlı olarak İngiltere’nin de İran’a yaptırım uyguladığı aktarılan açıklamada, İngiltere’nin İran'ın İHA ve balistik füze endüstrilerinde yer alan çeşitli askeri kuruluşları, bireyleri ve tüzel kişilikleri hedef aldığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Yellen’den İran’a yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Bugün, İngiltere ile koordinasyon içinde ortaklarımız ve müttefiklerimizle istişare halinde İran'ın İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırısına yanıt vermek üzere hızlı ve kararlı adımlar atıyoruz. İran'ın İHA programı ve rejimin terörizmi desteklemek için elde ettiği gelir de dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetlerini azaltmak ve sekteye uğratmak için Hazine'nin ekonomik araçlarını kullanıyoruz" dedi.

ABD’nin ilerleyen günlerde İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı sinyalini veren Yellen, “Son üç yılda İran'ın terör faaliyetleri, insan hakları ihlalleri ve Hamas, Husiler, Hizbullah ve Iraklı milis grupların finansmanıyla bağlantılı 600'den fazla kişi ve kuruluşu hedef aldık. Eylemlerimiz İran'ın istikrarı bozucu davranışlarını sürdürmesini her seferinde daha zor ve daha maliyetli hale getirmektedir” dedi.