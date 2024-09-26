ABD'den İsrail'e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım 

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmaya göre, söz konusu miktarın ve ekipmanların yakın bir zamanda teslim edileceği belirtildi.