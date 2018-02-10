ABD'den İsrail'e destek açıklaması

10 Şubat 2018

ABD Dışişleri Bakanlığınca, İsrail sınırında gerilimin artmasından dolayı derin kaygı duyulduğu belirtilerek, İsrail'in egemenliğinin ve kendisini koruma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail ve Suriye sınırındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Nauert açıklamada, "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran'ın hesaplı bir şekilde tehlikeyi artırması, gücünü ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den Lübnan'a bölgedeki bütün halkı riske atmaktadır. ABD, İran'ın bölgedeki habis çabalarının bütünlüğünü ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden tutumunu geri püskürtmeye devam etmektedir."

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA