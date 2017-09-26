ABD'den Kuzey Kore açıklaması

26 Eylül 2017

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, , ikinci kez Genelkurmay Başkanı olarak atanmak üzere ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki karşılıklı tehditler üzerine değerlendirmesi sorulan Dunford, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz politik alan oldukça hararetlenmişken, Kuzey Kore kuvvetlerinin konumlarında herhangi bir değişiklik görmedik. Elbette ki herhangi bir provokasyon ve çatışmaya karşı kuvvetlerimizi konumlandırmış durumdayız. Aynı zamanda müttefiklerimiz Güney Koreliler, Japonlar ve kuvvetleri ile bölgedeki Amerikalıları korumak üzere tüm tedbirleri almış durumdayız. Ancak hararetli siyasi atmosferin yansıması olabilecek bir askeri hareketlilik görmedik henüz."

Pasifik bölgesinde şu an için ABD için en büyük tehdidin Kuzey Kore olduğunu savunan Dunford, 2025 yılı sonrasında ise ABD için en büyük tehdidin Çin haline geleceğini ileri sürdü.

Pyongyang yönetimine karşı Washington’un halihazırda diplomatik ve ekonomik araçları kullandığına dikkati çeken Dunford, "Askeri boyutta Dışişleri Bakanının (Rex Tillerson) başını çektiği Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik ve diplomatik baskı kampanyasına tam destek vermeye hazırdır." şeklinde konuştu.

Pakistan'a uyarı

ABD'nin Afganistan'daki hedefleri sorulan Dunford, "Pakistan'ın tavrında maddi bir değişim olmadığı sürece Afganistan'daki hedeflerimize ulaşabileceğimize inanmıyorum." dedi.

Pakistan'ın tavrında nasıl bir değişiklik yapması gerektiğinin sorulması üzerine Dunford, "Pakistan'ın (Taliban ve kollarına) koruma alanı sağlaması kabul edilemez ve ABD hükumeti ile koalisyon ortaklarımızın tüm ağırlığını koyarak Pakistan'ın eskiden beri Hakkani Grubu ve Taliban gibi gruplara koruma alanı oluşturmamasını sağlamalıyız."

İran nükleer anlaşmaya uyuyor

Kongre'deki oturumda Dunford'a sorulan diğer bir konu da ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda hakkında adım atacağını duyurduğu İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma oldu.

Dunford, oturum öncesinde kendisine iletilen sorulara verdiği yazılı cevaplarda konuyla ilgili olarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uyduğunu ifade etti.

Ayrıca Dunford, "Aldığım brifingler İran'ın JCPOA (İranla imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dunford, aynı zamanda anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini yavaşlattığını, ancak Tahran'ın bölgedeki kötü faaliyetlerini değiştirmediğini vurguladı.

Toplantıda yazılı cevabı hakkında sorulan sorulara ise Dunford, "Anlaşma, İran'ın teşkil ettiği 5 tehditten sadece birine hitap ediyor. Anlaşmanın kapsamadığı tehditler ise füze tehdidi, denizdeki tehditler, İran'ın siber faaliyetler için aracıları desteklemesi gibi tehditlerdir." dedi.

İran'ın birçok başka alanda da kötü faaliyetlerine devam ettiğini öne süren Dunford, İran'ın Irak ve Suriye'deki etkinliğinin arttığını, Yemen ve Lübnan'da da faaliyetleri sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA