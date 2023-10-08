ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, İskenderiye'de bir polisin ateş açması sonucu 2 İsrailli turist ile bir Mısırlının yaşamını yitirdiği, bir Mısırlının da yaralandığı olay sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, polis saldırısının Gazze'deki gelişmelerle bağlantılı olabileceği belirtilerek, ABD vatandaşlarına "güvenlik farkındalığını ve önlemlerini artırması" tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu saldırı sonrasında Mısır’ın resmi haber ajansı MENA’daki habere göre, yaralı kişi hastaneye kaldırılmış, ateş açan polis gözaltına alınmış ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.