ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 16 Türk şirket de listede

ABD'de Joe Biden hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yıl dönümü öncesinde çok sayıda kişi ve kuruluş hakkındayaptırım kararı aldı. Yaptırım kararları ABD Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek olan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 93 şirkete ticari kısıtlamalar getirdi. Bu şirketlerden 63'ünün Rusya, 16'sının Türkiye, 8'inin Çin ve 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu duyuruldu. Söz konusu şirketler ABD Ticaret Bakanlığı'nın "tüzel kişiler listesine" alındı ve ABD'den bu şirketlere sevkiyatlar yasaklandı.

550 kişiye de yaptırım

Hazine Bakanlığı ise yaklaşık 300, Dışişleri Bakanlığı da 250'den fazla kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yaptırımların hem Ukrayna savaşı hem de Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklu olduğu cezaevinde ölmesiyle bağlantılı olarak alındığı açıklandı.