ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

18 Nisan 2018

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu söyledi. Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duyduklarını söyledi.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.

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