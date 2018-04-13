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Rusya: S-400’leri 2019 sonuna doğru göndereceğiz

Rusya lideri Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini söyledi.

Rusya: S-400’leri 2019 sonuna doğru göndereceğiz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilerin Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kojin "2019 sonuna yaklaşırken" ifadesini kullandı.

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