ABD'den Tayvan'a 228 milyon dolarlık 'muhtemel' satış!

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'a askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderilmesine dair 228 milyon dolar değerinde muhtemel bir satış konusunda 'kararlı' olunduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu satışın 'bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağına' işaret edilen açıklamada, satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği aktarıldı.