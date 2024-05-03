ABD'den Türkiye açıklaması: 'Farklı görüşlere sahibiz'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararıyla ilgili “Bu konuda farklı görüşlere sahip olduğumuz aşikâr ancak bu durum değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez” dedi.

Kirby, "Bu konuda olduğu gibi bazı konularda aynı fikirde olmayabiliriz ama yine de müttefikimize değer veriyoruz” diye konuştu.

Kirby'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretini ertelemesinin sebeplerinden birinin bu konu olup olmadığı da soruldu. ABD'li yetkili, Erdoğan'ın seyahatine ilişkin söyleyecek herhangi bir şeyi olmadığını belirtti.

Erdoğan’ın olası Beyaz Saray ziyaretini ertelediği haberlerinin ardından Beyaz Saray'dan bir sözcü VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaret yok" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.