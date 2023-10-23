ABD'den vatandaşlarına Lübnan uyarısı
ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparken, ülkeden hemen ayrılmalarını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.
'Hemen ayrılın'
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.