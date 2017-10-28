AB'de yaz saati uygulaması kaldırılabilir

28 Ekim 2017

Finlandiya Parlamentosu Ulaştırma ve İletişim Komitesi, Fin hükümetinin yaz saati uygulamasının Avrupa Birliği (AB) genelinde kaldırılması için çalışması gerektiği konusunda görüş bildirdi.

İsveç haber ajansı TT’nin aktardığına göre, 70 bin Finli, ülkede yaz saati uygulamasının kaldırılması için imza toplayarak Parlamento Ulaştırma ve İletişim Komitesine gönderdi.

Vatandaşlardan gelen teklifi ele alan komite, konuyla ilgili uzman görüşüne başvurarak AB direktifi olan yaz saati uygulamasının, AB genelinde kaldırılması için çalışma yapılması gerektiği kanaatine vardı.

Uzmanlar, yılda iki defa saatlerin ileri ve geri alınmasının adaptasyon sorununa neden olduğu görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA