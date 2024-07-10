AB'den 10,4 milyar Euro'luk Air France ve KLM desteğine onay

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu desteklemelerin 2020'de AB Komisyonu tarafından onaylandığı, daha sonra AB Genel Mahkemesi'nin onay kararını iptal ettiği anımsatılarak, Komisyon'un, mahkeme kararına itiraz ettiği belirtildi.

Komisyon'un Fransa ve Hollanda'nın uyguladığı önlemleri yeniden değerlendirdiğine işaret edilerek, bunların Kovid-19 döneminde uygulanan geçici çerçeveye ve AB kurallarına uyumlu bulunduğu, tedbirlerin, salgının ekonomik etkisinin yönetilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Hukuki süreci Ryanair başlatmıştı

Salgın döneminde, Fransa, havacılık firmasına 4 milyar Euro banka kredisi ve 3 milyar Euro kredi garantisi vermiş, Hollanda da 2,4 milyar Euro tutarında banka kredisi garantisi ve 1 milyar Euro kredi sağlamıştı. Ryanair, salgın dönemi havacılık sektöründeki desteklemelere karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. Söz konusu desteklerin sağlanması için AB Komisyonu onayı alınıyor.