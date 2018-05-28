AB'den Avusturya'ya "yanlış veri" cezası

28 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa İstatistik Kurumu'na (Eurostat) kamu borcuyla ilgili hatalı veri sağladığı gerekçesiyle Avusturya'ya 26,82 milyon euro para cezası kesilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Avusturya'daki Salzburg bölgesinin 2012 ve 2013 yıllarında kamu borcuna ilişkin Eurostat'a sağladığı verilerin hatalı olduğunun ortaya çıktığı ve bundan Avusturya'daki resmi kurumların sorumlu olduğu kaydedildi.

Avusturya'nın ilgili kurumlarının veri hesaplama, kontrol ve raporlama da başarısız oldukları belirtilen açıklamada, ülkenin ilgili bütçe biriminin finansal işlemlerin yanlış sunulmasını ve gizlemesini sağladıkları ifade edildi.

Açıklamada, AB seviyesinde ekonomik koordinasyonun sağlanması için bütçe açığı ve borçlarla ilgili verilerin düzgün hazırlanması gerektiği vurgulandı.

AB Komisyonu'nun Avusturya'nın verileriyle ilgili resmi incelemesi Mayıs 2016'da başlamıştı.

Yapılan inceleme sonucunda, Avusturya'nın toplam kamu borcu hesaplamalarında Salzburg bölgesi verilerinde "şiddetli düzensizlikler" ve "ciddi ihmallerle" kamu hesap kurallarının izlenmediği, gerekli denetlemelerin yapılmadığı anlaşılmıştı.

AB üyesi ülkelerin Eurostat'a sağladığı istatistik verilerinin doğruluğunu denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu hatalı, gerçek dışı, yanlış veya yanıltıcı veri sağlanması durumunda söz konusu ülkeye para cezası uygulanmasını talep ediyor. Para cezasının uygulanmasına ise AB Konseyi karar veriyor.

Kaynak: AA