AB'den Filistin açıklaması
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Mayıs ayı sonuna kadar AB üyesi birçok devletin Filistin'i resmen tanıyacağını ifade etti.
Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birçok Avrupa Birliği üyesi devletin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.
AB Dış İlişlikler Yüksek Temsilcisi Borrell, Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısının oturum aralarında açıklamalarda bulundu. Borell yaptığı açıklamada, AB üyesi birçok devletin Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.
Brüksel'de geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.
İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta liderleri açıklamada 'koşullar uygun olduğu zaman' Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.
Borrell'in bahsettiği ülkelerin bu 4 ülke olduğu değerlendiriliyor.