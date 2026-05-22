AB'den gübre fiyatlarına karşı vergi indirimi hamlesi

Avrupa Birliği, İran savaşı sonrası küresel gübre piyasasında yaşanan fiyat artışlarının etkisini azaltmak amacıyla üre ve amonyak gibi temel azot bazlı gübrelerde uygulanan gümrük vergilerini geçici olarak kaldırma kararı aldı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın bir yıl süreyle yürürlükte kalacağı belirtildi. Kararın, küresel gübre ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların ardından alındığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksama fiyatları yükseltti

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasının küresel gübre tedarik zincirini etkilediği ve tüm gübre türlerinde fiyat artışına yol açtığı kaydedildi.

AB'nin Orta Doğu'da üretilen azot bazlı gübrelere doğrudan bağımlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen ülkelerin alternatif tedarik kaynaklarına yönelmesi nedeniyle küresel fiyatların yükseldiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de geçen ay yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın uzun sürmesi halinde tarım ve gıda sektöründe ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya ve Belarus kapsam dışında bırakıldı

AB Konseyi, geçici vergi muafiyetinin Rusya ve Belarus'tan yapılan gübre ithalatını kapsamayacağını açıkladı. Açıklamada, AB'nin tercihli erişime sahip ülkelerden hâlihazırda önemli miktarda gübreyi gümrüksüz ithal ettiği, ancak yüzde 5,5 ila yüzde 6,5 arasında değişen gümrük vergilerine tabi büyük bir ithalat hacminin bulunduğu belirtildi.

AB'nin gübre ithalat verileri açıklandı

Verilere göre AB, 2024 yılında toplam 6,7 milyon ton azot bazlı gübre ithal etti. Bu miktarın içinde 2 milyon ton amonyak ile 5,9 milyon ton üre ve azot içeren karışımlar yer aldı.

Avrupa Komisyonu verilerine göre ise AB'nin Orta Doğu'ya doğrudan bağımlılığı amonyakta yaklaşık yüzde 3, azot bazlı gübrelerde ise yüzde 1 ila yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.