AB'den İran'a kınama: İtidal çağrısı yapıldı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı, "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran'ı ve vekillerini bu saldırıları derhal durdurmaya çağırıyorum" ifadesinde bulundu.

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Von der Leyen, ifadesine "Tüm aktörler şimdi gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmalı ve bölgede istikrarı yeniden tesis etmek için çalışmalıdır" sözleriyle devam etti.