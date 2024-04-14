AB'den İran'a kınama: İtidal çağrısı yapıldı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ı kınadı. Von der Leyen, itidal çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.
AB Komisyonu Başkanı, "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran'ı ve vekillerini bu saldırıları derhal durdurmaya çağırıyorum" ifadesinde bulundu.
Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Von der Leyen, ifadesine "Tüm aktörler şimdi gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmalı ve bölgede istikrarı yeniden tesis etmek için çalışmalıdır" sözleriyle devam etti.
I strongly condemn Iran‘s blatant and unjustifiable attack on Israel.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2024
And I call on Iran and its proxies to immediately cease these attacks.
All actors must now refrain from further escalation and work to restore stability in the region.