AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek

AB Konseyi, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için ülkeye acilen 1 milyar avro destek sağlanacağına işaret edildi.

Mısır'ın mali durumunun ve finansman ihtiyacının son dönemde kötüleştiği anımsatılan açıklamada, 1 milyar avroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar avro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, finansal desteğin tek seferde kredi şeklinde verileceğine dikkat çekilerek, bunun, Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi koşuluyla sağlanacağı bildirildi.

AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

Yardım kararı, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.