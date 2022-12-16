AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren 9'uncu yaptırım paketini onayladı.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan 9'uncu yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Açıklamada, kararlaştırılan yaptırım paketinin Rus ekonomisinin savaşı sürdürme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan bir dizi yeni önlem içerdiği belirtildi.

Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek çift kullanımlı mal ve teknolojilere ihracat kontrolleri ve kısıtlama getirildiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın önemli kimyasallar, sinir gazları, gece görüş, radyo, navigasyon, elektronik ve bilgi teknolojisi ürünlerini alamayacağı,168 şirket ve kurumun sektörel kısıtlayıcı tedbirler listesine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilere yönelik ihracat yasağının uçak motorları ve parçalarını içerecek şekilde genişletildiği belirtilerek, yasağın hem insanlı hem de insansız hava araçları için geçerli olacağı, dron motorlarının Rusya'ya doğrudan veya 3'üncü ülkeler aracılığıyla ihracatının yasaklandığı ifade edildi.

AB'nin ilave olarak 2 Rus bankasının mal varlıklarını dondurduğu belirtilen açıklamada, Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'nın bütün işlemlerine yasak getirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV ve Pervyi Kanal'a yayın yasağı uygulanacağı, Rusya'ya reklam, pazar araştırması ve kamuoyu yoklama hizmetleri ile ürün testi ve teknik denetim hizmetleri sağlanmasının yasaklandığı kaydedildi.

Belli kişilerin mal varlıkları donduruldu, seyahat yasağı geldi

Rusya madencilik sektöründe yeni yatırımların yasaklandığına işaret edilen açıklamada, belirli kritik ham maddeleri içeren faaliyetlerin bu yasak kapsamına alınmadığı ifade edildi.

Açıklamada, paket kapsamında çok sayıda kişinin de yaptırım listesine eklendiği, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu ve seyahat yasağı uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından pakete ilişkin paylaşımda bulundu.

"Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." diyen von der Leyen, yeni yaptırımların teknoloji, finans ve medya ile birlikte Rus ekonomisini ve savaş kabiliyetini hedef aldığını belirtti.

Von der Leyen, paketle yaklaşık 200 kişi ve kuruma yaptırım getirildiğini ifade etti.