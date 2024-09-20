AB'den Rusya'yı çıldırtacak hamle! Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar Euroluk finansman

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya yönelik desteğini genişleterek, dondurulmuş Rus varlıklarının faiz getirilerini teminat göstererek 35 milyar Euro kredi sağlayacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev ziyareti sırasında bu önemli finansal yardım kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekerek, Ukrayna’nın toparlanma sürecinde AB’nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. "AB Komisyonu, G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna’ya 35 milyar Euroya kadar kredi sağlayacak" ifadesini kullandı.

Haziran ayında G7 liderleri, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna’ya toplam 50 milyar dolar kredi sağlama kararı almıştı. Batı ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

Yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunan dondurulmuş rus varlıklarının faiz gelirleri AB tarafından G7 ülkeleri tarafından Ukrayna’ya destek sağlamak amacıyla kullanılıyor.