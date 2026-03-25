AB'den savunmaya 115 milyon euroluk program

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu savunma teknolojilerini hızlandırmak için 115 milyon euroluk "AGILE" adlı bir program önerdi. Program küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), girişimler ve ölçek büyüten şirketlerin savunma alanında geliştirdiği teknolojilere destek vermeyi hedefliyor.

Hibe kararı 4 ay içinde çıkacak

115 milyon euroluk program kapsamında şirketlere daha hızlı ve esnek finansman sağlanacak. Buna göre, hibe kararlarının yaklaşık 4 ay içinde verilmesi, geliştirilen teknolojilerin ise 1 ila 3 yıl içinde savunma alanında kullanılabilir hale gelmesi öngörülüyor.

30 proje desteklenecek

AGILE çerçevesinde toplam 20 ila 30 projenin desteklenmesi planlanıyor. Program kapsamında uygun maliyetlerin yüzde 100'üne kadarının karşılanması öngörülüyor.

AB Komisyonu, mevcut durumda Birlik ülkelerinde savunma harcamalarının büyük bölümünün en büyük savunma şirketlerine yöneldiğine işaret ediyor.

Komisyon, programın hayata geçmesi için gerekli yasal düzenleme teklifini Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyine sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde programın 2027'nin başında devreye girmesi bekleniyor.