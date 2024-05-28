AB'den 'Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

AB'nin yürütme organı Komisyon'un dış politika sözcüsü Peter Stano, "AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor." diyerek başladığı konuşmasına, Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtlayarak devam etti.

"Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti."

Zelenskiy: "Biden zirveye katılmazsa Putin'e alkış tutmuş olur."

Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti. Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e 'alkış tutmak' anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.