AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar euroluk yeni savunma desteği

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir finansman paketini devreye aldı. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA), füze, hava savunma sistemleri ve İsveç üretimi Gripen savaş uçakları tedarikinde kullanılmak üzere 3,47 milyar euro kaynak serbest bırakıldı.

Bu son ödeme ile birlikte AB'nin söz konusu program kapsamında Ukrayna'ya savunma amaçlı aktardığı toplam finansman yaklaşık 8,5 milyar euroya ulaştı.

Kaynak sağlandı, siparişler henüz netleşmedi

Komisyonun açıklamasına göre aktarılan finansman, Ukrayna'nın savunma alımlarını desteklemek amacıyla kullanılacak. Ancak ödeme, herhangi bir silah sistemi için sözleşmenin imzalandığı veya teslimatın başlayacağı anlamına gelmiyor.

AB yetkilileri; alınacak İHA ve füze modelleri, hava savunma sistemlerinin türü, Gripen savaş uçaklarının sayısı, hangi şirketlerden tedarik edileceği ve teslimat takvimi konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bu nedenle açıklanan paket, kesinleşmiş siparişlerden çok Ukrayna'nın savunma alımları için oluşturulan yeni bir finansman kaynağı olarak değerlendiriliyor.

90 milyar euroluk destek programının parçası

3,47 milyar euroluk ödeme, Avrupa Birliği'nin toplam 90 milyar euroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında gerçekleştirildi.

Programın 60 milyar euroluk bölümü Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmeye ayrılırken, kalan 30 milyar euroluk kısmı bütçe desteği olarak kullanılacak.

Komisyon, son ödemenin mevcut İHA tedarik programının yeni dilimini kapsadığını, ayrıca yeni İHA, füze, hava savunma sistemleri ve Gripen savaş uçaklarının finansmanını içerdiğini bildirdi.

2026'da 28,3 milyar euroluk savunma desteği hedefleniyor

Avrupa Komisyonu, 2026 yılı içerisinde Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemek amacıyla 28,3 milyar euro, toplamda ise 45 milyar euroya kadar yardım sağlamayı planlıyor.

Savunma harcamalarına ilişkin ürün planlarının eylül ayında netleşmesi beklenirken, bu süreçten sonra hangi sistemlerin hangi şirketlerden tedarik edileceği ve teslimat takvimlerinin açıklanması öngörülüyor.

AB ile Ukrayna'nın özellikle İHA ve anti-İHA teknolojilerinde ortak üretim çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, son açıklanan finansmanın hangi üreticilere aktarılacağı ise henüz duyurulmadı. Özellikle Gripen savaş uçaklarına ilişkin adet, versiyon ve teslimat planı gibi kritik ayrıntılar da belirsizliğini koruyor.